“La Divina Commedia Opera Musical” approda a Bari: due date da non perdere al Teatro Team

BARI - Il kolossal teatralefarà tappa a Bari il 21 e 22 marzo 2026 al(via Argiro, 73), con una produzione di dimensioni e qualità straordinarie: un cast di cinquanta tra attori e tecnici, trecento costumi creati ad hoc e un maestoso allestimento scenico che porta in vita il viaggio ultraterreno di Dante Alighieri.

Il musical, diretto da Andrea Ortis con testi di Ortis e Gianmario Pagano e musiche composte da Marco Frisina, ripercorre l’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso della Divina Commedia, seguendo Dante accompagnato dal maestro Virgilio e incontrando figure leggendarie come Francesca da Rimini, Ulisse, Pier delle Vigne e Beatrice. La scenografia, le luci, le proiezioni 3D e le coreografie acrobatiche creano un’esperienza immersiva e moderna, capace di emozionare intere generazioni.

Dopo i successi italiani e internazionali, compresa la tournée in Cina nel 2025, l’edizione 2026 arricchisce lo spettacolo con nuovi testi, quadri scenici e innovazioni tecnologiche, riconosciute con medaglie e premi, tra cui il titolo di miglior musical al Premio Persefone e il patrocinio della Società Dante Alighieri e del Ministero della Cultura.

Date e biglietti:

Sabato 21 marzo 2026 ore 16.30 – Biglietti su Ticketone

Sabato 21 marzo 2026 ore 21.00 – Biglietti su Ticketone

Domenica 22 marzo 2026 ore 17.00 – Biglietti su Ticketone





Un’occasione unica per vivere l’epopea dantesca tra musica, danza e tecnologia, in un viaggio che porta lo spettatore dall’oscurità della selva fino alla luce del Paradiso.