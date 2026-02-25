Taranto, coppia filmata di nascosto in un B&B: titolare denunciato

TARANTO - A, una coppia ha scoperto di essere stata ripresa di nascosto all’interno di un bed & breakfast situato in periferia. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della, la polizia ha rinvenuto tre telecamere occultate tra la camera, l’ingresso e l’area piscina.

Il titolare della struttura è stato denunciato per interferenza illecita nella vita privata. Sono stati inoltre sequestrati i computer presenti nella struttura, per verificare l’eventuale presenza di altri casi simili.

Le indagini proseguono per chiarire la dinamica e accertare se altre persone siano state riprese senza consenso all’interno del B&B.