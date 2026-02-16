Taranto, il concerto 'Zarzuela Vs Opera' al Teatro Orfeo mercoledì 18 febbraio



TARANTO - Un affascinante dialogo tra zarzuela spagnola e opera italiana, due grandi tradizioni teatrali nate in contesti diversi, ma profondamente affini per intensità espressiva, forza narrativa e centralità della voce. Questo e altro è "Zarzuela vs Opera", l’undicesimo concerto all’interno della Stagione Eventi musicali 2025/2026 in programma mercoledì 18 febbraio alle 21.00 al Teatro Orfeo di Taranto. Con l’Orchestra ICO della Magna Grecia diretta dal Maestro Gianluca Marcianò, con i solisti Maria Zapata (soprano), Gabriel Alonso (baritono), Eduardo Niave (tenore).





Le pagine di Chapí, Sorozábal, Barbieri e Moreno Torroba rappresentano il vertice di questo repertorio: musica brillante, lirica, immediata, capace di coinvolgere il pubblico con naturalezza ed emozione. Accanto alla zarzuela, il programma propone alcune delle più intense pagine di Giuseppe Verdi, simbolo del melodramma italiano ottocentesco.





Quella in corso, è la trentatreesima edizione della Stagione Eventi musicali, realizzata dall’Orchestra ICO della Magna Grecia, insieme con il Comune di Taranto, la Regione Puglia e il MIC (Ministero della Cultura), in collaborazione con BCC San Marzano di San Giuseppe, TP Italia, Ninfole Caffè, Programma Sviluppo, Varvaglione Vini, Baux Cucine e Living. Direzione artistica del Maestro Piero Romano.





«E’ un programma al quale tengo in modo particolare – dichiara Gianluca Marcianò, direttore principale dell’Orchestra ICO della Magna Grecia – avendo già lavorato con i tre artisti impegnati nel programma "Zarzuela Vs Opera", prendendo parte all’autorevole Festival di Al Bustan di Beirut lo scorso anno, registrando nell’occasione un grande successo; mettere insieme i due generi, è un’idea che ci è venuta in mente per creare un mix fra zarzuela e opera, ponendo a confronto la parte operistica spagnola nella sua essenza, con la grande tradizione operistica italiana».





Con la direzione di Gianluca Marcianò, l’Orchestra della Magna Grecia accompagna i tre interpreti di riferimento di questo repertorio, in un viaggio che attraversa culture, stili e tradizioni, mettendo in luce le profonde affinità tra il teatro musicale spagnolo e quello italiano. «I solisti Maria Zapata, Eduardo Niave e Gabriel Alonso – prosegue il direttore – superlativi nell’interpretazione di opera e zarzuela, consentono insieme all’Orchestra quel mix perfetto per offrire al nostro pubblico qualcosa di diverso, attraverso temi straordinari, fino a un doveroso omaggio a Giuseppe Verdi, il nostro compositore operistico per antonomasia».





Se l’opera verdiana esprime la tensione drammatica attraverso grandi archi sinfonici e strutture monumentali, la zarzuela privilegia spesso la freschezza melodica e l’immediatezza teatrale. In questo concerto, i due linguaggi si incontrano, si completano e si illuminano a vicenda.





