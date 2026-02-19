Taranto ospita il gruppo internazionale “Cruises & Port Cities” per lo sviluppo sostenibile delle città portuali

TARANTOQuesta mattina a, sede di, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del gruppo di lavoro internazionale, creato dalle associazioni– The Association of Mediterranean Cruise Ports e– Association Internationale Villes et Ports. L’iniziativa coinvolge circa 30 professionisti del settore portuale provenienti da Italia, Spagna, Francia, Grecia e Portogallo.

L’evento arriva a Taranto nell’ambito delle attività promosse dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio (AdSPMI), partner di entrambe le associazioni e rappresentante del porto di Taranto nei rispettivi Board of Directors. Il gruppo di lavoro, nato nel 2021 per promuovere buone pratiche e sinergie tra porti crocieristici e città, punta a rafforzare il posizionamento internazionale della città jonica e a consolidare il percorso di Cruise Community Engagement avviato dall’AdSPMI. Quello di Taranto è il primo incontro in presenza del gruppo, dopo numerosi appuntamenti online degli ultimi quattro anni.

Alla conferenza hanno partecipato il Presidente dell’AdSPMI Giovanni Gugliotti, il Sindaco di Taranto Piero Bitetti, la Presidente di MedCruise Theodora Riga e il Segretario Generale di AIVP Francesca Morucci. Presenti anche Vittorio Pollazzon, Presidente della Jonian Dolphin Conservation, e Stella Falzone, Direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Taranto (MArTA), ospiti delle attività del gruppo di lavoro.

Il programma del gruppo a Taranto si concentrerà sullo scambio di best practices su sostenibilità, governance e mobilità, con particolare attenzione al community engagement e alla flow mobility. Le attività del primo giorno prevedono due workshop: “Rethinking Access: A Simulation Lab on Tourism Pressure and Urban Mobility” a cura di Alessandro Vacca di Systematica, sulla gestione integrata dei flussi di passeggeri, e “Bridging ports and communities: from booking to berth - collaborative pathways for cruise calls” a cura di Jon Olav Stedje di MSC Cruises, sul rapporto tra porto, città e compagnie crocieristiche, per individuare modelli di governance sostenibile.

La seconda giornata si svolgerà al Museo MArTA, con un Open Lab e una round table tra membri del gruppo e stakeholder locali, per condividere esperienze e definire strategie sostenibili per le destinazioni crocieristiche. La sessione conclusiva raccoglierà i feedback e allineerà le aspettative per il nuovo anno.

Domani, l’AdSPMI e il Comune di Taranto sottoscriveranno con AIVP l’Agenda 2030, adattando gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile ONU alle città portuali, con focus su transizione energetica, mobilità sostenibile e governance. L’iniziativa rafforza il ruolo di Taranto come destinazione apprezzata nel Mediterraneo e conferma l’impegno dell’AdSPMI nello sviluppo di relazioni sostenibili tra porto e città.