Il Balletto del Sud inaugura la 56ª stagione degli Amici della Musica di Foggia con “Le Maschere”

FOGGIASabato 21 febbraio, al, ilinaugurerà la 56ª stagione della storica stagione concertistica deglicon lo spettacolo, dedicato alla Commedia dell’Arte e al Carnevale. La produzione rende omaggio alla tradizione italiana attraverso coreografie die musica eseguita dal vivo.

La nuova edizione di Le Maschere propone un viaggio nella tradizione italiana ed europea della maschera, tra Settecento e primo Novecento, riletta nel linguaggio del balletto tra memoria storica e visione contemporanea. Lo spettacolo accosta pagine celebri del repertorio classico a creazioni originali, componendo un raffinato “Gala-Concerto” in cui danza e musica dialogano in perfetto equilibrio.

In programma, oltre alle nuove coreografie di Franzutti, tra cui Le Maschere, L’Arlecchino di Budapest, Voi che sapete e La Traviata, figurano capolavori storici come Harlequinade e Il Carnevale di Venezia di Marius Petipa e La Cachucha, celebre variazione resa immortale da Fanny Elssler. Lo spettacolo attraversa atmosfere salottiere, suggestioni liberty e spirito italiano, restituendo al pubblico un mondo teatrale sospeso tra sogno, ironia e virtuosismo.

La musica dal vivo impreziosisce la produzione con pagine di Mozart, Schumann, Brahms, Rossini, Stravinskij e Piazzolla, eseguite al pianoforte dal maestro Scipione Sangiovanni, affiancato dal clarinettista Fernando De Cesario, con la partecipazione del giovane pianista David Chitanu e dell’attore Andrea Sirianni, che conducono la serata in un dialogo sonoro capace di amplificare la dimensione teatrale.

Le scenografie di Francesco Palma ricreano l’atmosfera di una serata in maschera tra porcellane e suggestioni déco, mentre un attento lavoro sartoriale definisce un impianto estetico di grande eleganza.

Fondato nel 1995 e riconosciuto dal Ministero della Cultura nel 1999, il Balletto del Sud è oggi una delle compagnie coreutiche più solide d’Italia, con un organico stabile di 20 danzatori internazionali e un repertorio di oltre quaranta produzioni. Numerose le tournée internazionali e le collaborazioni con grandi artisti come Carla Fracci e Luciana Savignano.

Come sottolineato da Valentina Bonelli su Amadeus, Le Maschere è «uno spettacolo d’antan, nel senso più squisito del termine», capace di unire felicemente balletto e musica su un tema classico per entrambe le arti. Con questo titolo inaugurale, gli Amici della Musica di Foggia, sotto la direzione di Agostino Ruscillo, confermano la volontà di aprire la stagione con un evento di alto profilo artistico, tra memoria storica e rinnovata energia creativa.

I biglietti sono già disponibili sul circuito Vivaticket o presso il botteghino del Teatro Giordano il giorno dello spettacolo. Porta ore 20:00, sipario ore 20:30.