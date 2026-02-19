Meteo: ultima perturbazione prima di un assaggio di primavera nel weekend

BERGAMO - Ancora maltempo e vento forte sull’Italia a causa dell’, denominata Pedro, che sta interessando l’Europa centro-occidentale. Secondo il meteorologo di 3bmeteo.com,, le regioni settentrionali registrano nevicate anche a quote collinari, con accumuli a tratti fino ai fondovalle delle Alpi. Venerdì i rovesci e i temporali interesseranno principalmente il medio Adriatico e il Sud, mentre altrove il tempo tenderà a migliorare. Attenzione al vento, che soffierà forte dapprima di Scirocco e Libeccio, poi di Maestrale e Grecale, con raffiche fino a 70-80 km/h, in particolare al Centrosud. Al Nordovest e lungo la cerchia alpina il fenomeno delpotrà risultare intenso durante la giornata.

Nel weekend torna l’alta pressione e si interrompe la lunga serie di perturbazioni atlantiche. Sabato saranno possibili residue piogge sul basso versante tirrenico e sulle Alpi di confine, mentre altrove prevarrà il bel tempo, pur con qualche nube di passaggio. Le temperature saranno in aumento, con massime che venerdì in Piemonte potrebbero sfiorare i 18-19°C grazie ai venti favonici. Durante il fine settimana si prevedono punte di oltre 16-18°C lungo il versante tirrenico, con qualche grado in meno nelle regioni adriatiche e sul Nordest, ancora interessate da venti più freschi.

Secondo 3bmeteo.com, la tregua anticiclonica durerà probabilmente fino a metà della prossima settimana, con tempo stabile ma non sempre soleggiato a causa di nubi medio-basse e locali nebbie, in particolare in Pianura Padana, nelle valli del Centro e lungo il versante tirrenico. Entro fine mese potrebbe affacciarsi una nuova perturbazione atlantica, ma si tratta ancora di una tendenza da confermare.