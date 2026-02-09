Tennis, Challenger Tenerife: Maestrelli sconfitto in finale da Merida

Si chiude con il secondo posto la corsa di Francesco Maestrelli al torneo Challenger di Tenerife, in Spagna. Il tennista italiano, numero 108 del ranking ATP, è stato sconfitto in finale dallo spagnolo Daniel Merida con il punteggio di 6-2 6-4. Per Merida si tratta del secondo titolo Challenger della carriera, dopo quello conquistato a Pozoblanco nel 2025.

Nelle semifinali, Maestrelli aveva superato 6-4 6-3 il connazionale spagnolo Pol Martin Tiffon, mentre Stefano Travaglia era stato eliminato 6-1 3-6 7-5 dallo stesso Merida.

Nel torneo di doppio, successo per la coppia composta dallo spagnolo David Vega Hernandez e dal giordano Abdullah Shelbayh, che in finale hanno battuto 6-2 6-4 gli spagnoli Pablo Llamas Ruid e Benjamin Winter Lopez.

Dopo questa trasferta, Maestrelli e Travaglia osserveranno alcuni giorni di riposo prima di tornare agli allenamenti per preparare i prossimi impegni del circuito.