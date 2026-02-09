Serie C girone C, 25ª giornata: Monopoli ko ad Altamura. Vincono Cerignola e Casarano
FRANCESCO LOIACONO - Nella venticinquesima giornata del girone C di Serie C il Monopoli perde 2-0 contro l’Altamura allo stadio “D’Angelo”. I padroni di casa passano in vantaggio già al 6’ del primo tempo con Rosafio, che realizza con un tocco di destro su cross di Curcio. Il raddoppio arriva al 28’: Curcio segna di testa su passaggio di Silletti. In classifica il Monopoli resta ottavo con 37 punti, mentre l’Altamura sale al nono posto con 33 punti, appaiato al Casarano.
Vittoria di misura per il Cerignola, che al “Monterisi” supera 1-0 la Salernitana. Decisiva la rete di Moreso al 21’ del primo tempo: girata di sinistro su cross di Gambale che vale tre punti e il settimo posto in classifica con 38 punti.
Successo anche per il Casarano, che al “Capozza” batte 2-0 il Sorrento. Nel secondo tempo al 2’ i rossoblù passano in vantaggio con Giraudo, rasoterra di destro su assist di Ferrara, e chiudono la partita al 28’ con Versienti, a segno con un tocco al volo di destro su passaggio di Cerbone.
Il campionato tornerà in campo per la ventiseiesima giornata martedì 10 febbraio. Alle ore 18 il Monopoli affronterà la Cavese al “Simonetta Lamberti”, mentre l’Altamura ospiterà il Latina al “D’Angelo”. In serata, alle 20.30, il Cerignola sfiderà il Catania al “Massimino-Cibali” e il Casarano sarà impegnato contro la Salernitana all’“Arechi”.