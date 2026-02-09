Palazzo Pesce, a Mola di Bari un febbraio e marzo all’insegna della musica

MOLA DI BARI – Palazzo Pesce si prepara a ospitare una serie di appuntamenti musicali imperdibili tra febbraio e marzo 2026, offrendo al pubblico un viaggio tra jazz, swing, canzone d’autore, flamenco e grandi classici internazionali.

Si parte venerdì 13 febbraio alle 21.00 con “Swing & Seltz – La Musica di Sergio Caputo”, un omaggio alle canzoni del celebre autore interpretate da Piero Rinaldi (voce), Gianni Binetti (sax) e Leo Torres (pianoforte). Il concerto propone nuove versioni di successi come Sabato italiano, Bimba se sapessi, Hemingway caffè latino e Ho l’hobby del sassofono, in due ore di puro spettacolo e coinvolgente ritmo swing.

Sabato 14 febbraio alle 21.00 spazio a “Love Songs”, con Lisa Manosperti (voce) e Andrea Gargiulo (pianoforte), un progetto dedicato all’amore in tutte le sue sfaccettature, attraverso brani di George Gershwin, Duke Ellington, Sting, Lucio Dalla e Pino Daniele.

Venerdì 20 febbraio, sempre alle 21.00, la Sala Etrusca ospita “I nostri percorsi. Dagli States a Napoli”, un percorso musicale con Savio Vurchio (voce) e Pino Mazzarano (chitarra) che spazia da Peter Gabriel e James Taylor ad Amy Winehouse, Marvin Gaye e Carosone, raccontando un dialogo tra due continenti.

Sabato 21 febbraio sarà la volta di “Celebrating Tony Bennett & Mel Tormè – Jazz Singers”, con Stefania Arcieri (voce), Francesco Schepisi (pianoforte) e Mike Rubini (sax alto), per un omaggio ai grandi standard jazz come My Romance, Prelude to a Kiss e It Don’t Mean a Thing.

Domenica 1 marzo, alle 20.00, il palco sarà dedicato a “Luz de Isabel – sulle corde di Paco de Lucia”, con Michele Liso (chitarra), Aldo di Caterino (flauto) e Gabriel Prado (percussioni). Un viaggio tra flamenco, classico e sonorità brasiliane, con brani come Samba de Luna, Viajero e Jardín de Moreras.

Infine, venerdì 6 marzo, sempre alle 21.00, il concerto “Ritratti di donna – Storie di resistenza, passione e libertà” propone un percorso musicale dedicato all’universo femminile con Serena Grittani (voce), Alberto Di Leone (tromba) e Bruno Montrone (pianoforte). Il trio racconta vite di artiste e donne rivoluzionarie attraverso il linguaggio raffinato del jazz.

I biglietti sono disponibili sul circuito Viva Ticket e presso il botteghino di Palazzo Pesce.