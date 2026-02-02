Tentato furto a una stazione di servizio sulla statale 106: ferito un vigilante
PALAGIANO – Tentativo di furto nella notte tra sabato e domenica ai danni di una stazione di servizio situata lungo la strada statale 106 Jonica, nel territorio di Palagiano, in provincia di Taranto.
In azione un gruppo composto da quattro persone, con il volto travisato e armate di bastoni. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero cercato di forzare l’ingresso dell’impianto colpendo ripetutamente la porta con una mazza, nel tentativo di sfondarla.
L’azione criminale è stata però interrotta dall’arrivo di una pattuglia di vigilanza privata. Nel confronto che ne è seguito, uno dei vigilanti è rimasto ferito durante una colluttazione con i componenti del gruppo.
Il colpo non è stato portato a termine: i malviventi si sono allontanati rapidamente, facendo perdere le proprie tracce senza riuscire a sottrarre nulla. Il vigilante ferito è stato medicato; le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Palagiano e Massafra, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili. Gli investigatori stanno acquisendo e analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area e proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.