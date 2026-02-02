Tentato furto a una stazione di servizio sulla statale 106: ferito un vigilante

PALAGIANO – Tentativo di furto nella notte tra sabato e domenica ai danni di una stazione di servizio situata lungo la, nel territorio di, in provincia di Taranto.

In azione un gruppo composto da quattro persone, con il volto travisato e armate di bastoni. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero cercato di forzare l’ingresso dell’impianto colpendo ripetutamente la porta con una mazza, nel tentativo di sfondarla.

L’azione criminale è stata però interrotta dall’arrivo di una pattuglia di vigilanza privata. Nel confronto che ne è seguito, uno dei vigilanti è rimasto ferito durante una colluttazione con i componenti del gruppo.

Il colpo non è stato portato a termine: i malviventi si sono allontanati rapidamente, facendo perdere le proprie tracce senza riuscire a sottrarre nulla. Il vigilante ferito è stato medicato; le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Palagiano e Massafra, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili. Gli investigatori stanno acquisendo e analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area e proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.