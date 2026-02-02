Camera di Commercio di Lecce: 350.000 euro per la transizione energetica ed ecologica per le imprese
LECCE - Con una dotazione complessiva di 350.000 euro, la Camera di commercio di Lecce ha attivato un importante bando a sostegno delle imprese del territorio che intendono avviare percorsi di transizione energetica ed ecologica.
Il bando mette a disposizione delle imprese contributi a fondo perduto (voucher) fino a un massimo di 7.500 euro, pari al 70% delle spese ammissibili, per investimenti minimi di 3.000 euro.
Le risorse potranno essere utilizzate per un'ampia gamma di interventi, tra cui:
Servizi di consulenza specialistica:
- Audit energetici per valutare la situazione aziendale e individuare opportunità di risparmio
- Analisi e ottimizzazione delle forniture energetiche
- Progettazione di sistemi di monitoraggio dei consumi con tecnologie 4.0
- Piani di miglioramento energetico e studi di fattibilità
- Implementazione di Sistemi di gestione dell'energia (ISO 50001, ISO 50005, ISO 50009)
- Supporto alla costituzione o adesione a Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)
- Servizi di Energy Manager esterno
Formazione:
- Corsi per il conseguimento della qualifica di Energy Manager per risorse interne dell'impresa
Investimenti green:
- Impianti fotovoltaici per l'autoproduzione di energia
- Collettori solari termici e impianti di microcogenerazione
- Caldaie ad alta efficienza, a condensazione o a biomassa
- Pompe di calore in sostituzione di caldaie tradizionali
- Macchinari e attrezzature ad alta efficienza energetica
- Sistemi di domotica per il risparmio energetico e monitoraggio consumi
- Relamping con corpi illuminanti LED a basso consumo
- Tecnologie digitali e 4.0 per il monitoraggio energetico
- Sistemi per la riduzione dei consumi idrici (raccolta acque piovane, irrigazione efficiente, riciclo e depurazione acque, macchinari per il risparmio idrico)
Premialità per le imprese virtuose
Il bando prevede un incentivo aggiuntivo di 300 euro per le imprese in possesso di:
- Certificazione di genere
- Rating di legalità in corso di validità
Gli obiettivi
L'iniziativa, finanziata attraverso la maggiorazione del 20% del diritto annuale per il triennio 2023-2025, risponde all'esigenza di supportare concretamente le imprese nel processo di transizione energetica, permettendo loro di:
- Razionalizzare l'uso dell'energia e ridurre i consumi
- Diminuire le emissioni di gas clima-alteranti
- Implementare sistemi di autoproduzione energetica da fonti rinnovabili
- Ottimizzare l'utilizzo delle risorse idriche
Con questo bando la Camera di commercio di Lecce intende accompagnare le imprese salentine verso un futuro più sostenibile, offrendo strumenti concreti per affrontare le sfide della transizione ecologica e ridurre i costi energetici.
Le domande possono essere presentate tramite la piattaforma Restart, accessibile al link restart.infocamere.it, fino al 28 febbraio 2026.
Info: transizioneenergetica@le.camcom.it – tel. 0832.684242-220
Bando completo e modulistica sono disponibili sul sito camerale www.le.camcom.it