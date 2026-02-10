Torre Alemanna, Carnevale e San Valentino insieme con “Maschere d’Amore”

CERIGNOLA – Tra coriandoli e cuori,si incontrano acon il laboratorio creativo, dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni. L’evento si terrà venerdì 13 febbraio 2026, a partire dalle ore 16.30, presso il, a Borgo Libertà (Cerignola).

I piccoli partecipanti potranno realizzare “Il Barattolo dell’Allegria”, decorarlo con fantasia e portare a casa un piccolo scrigno di emozioni positive. Inoltre, verrà vestito Arlecchino con frasi e poesie, inserendo le toppe negli spazi corretti per creare un costume colorato di emozioni. Al termine del laboratorio, tutti i bambini saranno coinvolti in una dolce merenda. Chi vorrà potrà indossare il proprio costume di Carnevale preferito.

Gli adulti presenti potranno godersi letture e momenti di relax, immersi nella suggestiva cornice storica di Torre Alemanna, unica masseria fortificata appartenuta all’Ordine dei Cavalieri Teutonici ancora esistente nel Mediterraneo. Oggi sede del Museo delle ceramiche del XV-XVI secolo, Torre Alemanna consente di ammirare reperti storici, graffiti antichi, il coro della chiesa e la torre panoramica con vista sul paesaggio circostante, a soli 18 km da Cerignola.

L’iniziativa è promossa dalla cooperativa sociale Frequenze, che gestisce il sito di proprietà del Comune di Cerignola.

Info e prenotazioni: 392.9927977 – torrealemanna@reteoltre.it