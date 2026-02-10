Omicidio Danilo Abiuso, arrestati i presunti autori a Bari
BARI – I Carabinieri di Bari hanno arrestato i presunti autori dell’omicidio di Danilo Abiuso, 22enne ucciso nella notte tra il 14 e il 15 novembre 2003 a Valenzano, a pochi chilometri dalla città. L’indagine è coordinata dalla Dda di Bari.
Gli indagati sono accusati di omicidio aggravato dalle modalità mafiose e dalla premeditazione. Maggiori dettagli saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa alle 10.30 presso la Procura di Bari.
