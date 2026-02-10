Monopoli illumina il Natale: “Illuminandia” torna nel 2026 dopo il successo della prima edizione

MONOPOLI – Dopo il grande successo della prima edizione,, il parco natalizio diche ha animato Monopoli durante le festività, tornerà a Natale 2026, confermandosi un appuntamento fisso del calendario turistico pugliese.

Il progetto, ideato e realizzato da Faniuolo Illuminazioni, storica azienda di Putignano con oltre 150 anni di attività, ha trasformato la città in un grande spazio di meraviglia, grazie a installazioni monumentali, altalene giganti e scenografie immersive che hanno coinvolto cittadini e visitatori di tutte le età. L’iniziativa ha registrato 198.000 visitatori provenienti da tutta Italia e dall’estero, generando un impatto concreto sul territorio: +29,6% di arrivi e +28,3% di pernottamenti durante il periodo festivo.

Anche sul fronte digitale “Illuminandia” ha registrato numeri straordinari: oltre 3,6 milioni di visualizzazioni complessive su Instagram e Facebook, con più di 11.900 nuovi follower, quasi 90.000 visite ai profili e decine di migliaia di interazioni. Instagram si è confermato il canale principale, trainato dai reel immersivi delle installazioni e degli spettacoli, mentre Facebook ha avuto un ruolo strategico nella promozione del calendario eventi e nelle comunicazioni di servizio.

Il sindaco di Monopoli, Angelo Annese, sottolinea:

"Illuminandia è il frutto di un lavoro corale, di una visione condivisa tra amministrazione, istituzioni, operatori economici e comunità locali. La risposta straordinaria del pubblico conferma che Monopoli si sta affermando come destinazione capace di innovare senza perdere identità."

Anche il Consigliere Delegato al Turismo, Francesco Alba, evidenzia l’importanza della programmazione e dei servizi: il progetto ha garantito mobilità, parcheggi e gestione degli accessi, consentendo di accogliere un numero crescente di visitatori senza compromettere la vivibilità della città.

Massimo Faniuolo, amministratore delegato di Faniuolo Illuminazioni, commenta:

"Illuminandia guarda al futuro con l’obiettivo di affermarsi come riferimento per le festività invernali e come modello di evento che coniuga tradizione, innovazione e sviluppo territoriale."

Secondo Gianluca Ignazzi, Direttore Organizzativo del progetto,

"Illuminandia ha trasformato Monopoli in una vera destinazione turistica natalizia, creando un’esperienza immersiva unica al mondo. La prima edizione è stata un successo e la seconda sarà ancora più forte."

Con l’annuncio del ritorno a Natale 2026, Monopoli si prepara dunque a consolidare “Illuminandia” come evento simbolo della Puglia, capace di unire tradizione, spettacolo e sviluppo turistico.