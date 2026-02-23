Torre a Mare, regolamentazione temporanea della circolazione su Via dei Trulli e Via Fontana Nuova per verifiche in seguito a cedimento parte del marciapiede



La ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere pubbliche rende noto che, a seguito dell'evento meteorologico del 17 febbraio scorso che ha provocato un cedimento di parte del marciapiede e del muro in via dei Trulli, a Torre a Mare, è stata riscontrata la necessità di effettuare approfondimenti in merito all'estensione del fenomeno. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività di monitoraggio in condizioni di sicurezza, risulta dunque necessario inibire la circolazione dei veicoli in prossimità dei civici 23 e 25 di via dei Trulli e, conseguentemente, riconfigurare la regolamentazione della circolazione stradale tra via dei Trulli e via Morelli e Silvati.





È stata, dunque, firmata un’ordinanza dirigenziale che prevede, sino al termine delle esigenze, l’istituzione dei seguenti provvedimenti temporanei di circolazione:

- divieto di transito a tutti i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3.5 tonnellate esteso anche ai veicoli adibiti al trasporto di persone su via dei Trulli;

- divieto di transito a tutti i veicoli su via dei Trulli, nel tratto stradale compreso tra via Raffaele Resta e via Fontana Nuova, eccetto frontisti. L’ingresso e l’uscita dei frontisti diretti su via dei Trulli, nel tratto compreso tra via Resta e il civico 21, dovrà avvenire da via Resta. L’ingresso e l’uscita dei frontisti diretti su via dei Trulli nel tratto compreso tra via Fontana Nuova e il civico 23 dovrà avvenire da via Fontana Nuova;

- senso unico di marcia su via Fontana Nuova, nel tratto compreso tra via Morelli e Silvati e via Giosuè Carducci, nella direzione di marcia che va da via Morelli e Silvati verso via Giosuè Carducci;

- senso unico di marcia su via dei Trulli, nella direzione di marcia che va da via Raffaele Resta verso via Lama di Giotta;

- obbligo di svolta a sinistra, eccetto frontisti, su via Raffaele Resta in corrispondenza dell’intersezione con via dei Trulli;

- obbligo di svolta a sinistra e destra su via Fontana Nuova, in corrispondenza dell’intersezione con via Giosuè Carducci per la corrente di traffico proveniente da via Morelli e Silvati;

- divieto di accesso su via dei Trulli in corrispondenza dell’intersezione con via Lama di Giotta;

- divieto di accesso su via Fontana Nuova in corrispondenza dell’intersezione con via Giosuè Carducci per la corrente di traffico proveniente da via dei Trulli verso via Morelli e Silvati;

- divieto di accesso su via Fontana Nuova in corrispondenza dell’intersezione con via Giosuè Carducci per la corrente di traffico proveniente da via Morelli e Silvati.





Per quanto riguarda analoga circostanza nel quartiere San Giorgio e per le medesime motivazioni, è istituito il restringimento di carreggiata e il senso unico alternato su Strada detta “della Marina”, a San Giorgio, in prossimità del civico 62/C.





Per tutti gli aggiornamenti, si ricorda che è attivo il call center comunale dedicato alle attività di informazione sui cantieri attivi e/o in fase di attivazione sul territorio cittadino. Il nuovo servizio, avviato per garantire ai cittadini informazioni tempestive e capillari in merito ai diversi interventi di trasformazione urbana in corso, è operativo al numero 0805772399 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 17, e il sabato dalle 9 alle 13.