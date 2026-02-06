Torremagia di Carnevale 2026: a Torremaggiore il 16 febbraio tra carri, maschere e musica

TORREMAGGIORE – La città di Torremaggiore si prepara a vivere un’esplosione di allegria e spettacolo con “Torremagia di Carnevale 2026”. L’evento si terrà lunedì 16 febbraio, con inizio alle ore 15:30, quando si raduneranno carri allegorici e gruppi mascherati per dare il via alla grande sfilata.

Il percorso della parata attraverserà via De Gasperi (fronte scuola Emilio Ricci), viale Aldo Moro, via Giambattista Vico, corso Giacomo Matteotti e terminerà in corso Italia. Durante il percorso, cittadini e visitatori potranno ammirare l’energia e la creatività dei partecipanti, tra cui scuole dell’infanzia, associazioni culturali e sportive, gruppi scout e organizzazioni di volontariato del territorio.

Alle ore 19:00, in corso Italia, si terrà lo spettacolo finale con musica e animazione, con il concerto speciale per bambini e famiglie di Special Guest + HUNTRIX.

“Ringraziamo tutte le associazioni e i gruppi che hanno aderito con entusiasmo – dichiarano l’assessore alla Cultura Ilenia Coppola e il sindaco Emilio Di Pumpo – e invitiamo cittadini, turisti e visitatori a partecipare numerosi, mascherati e pronti a vivere un’esperienza all’insegna del divertimento”.

Torremaggiore si prepara così a celebrare il Carnevale con colori, musica e gioia per grandi e piccini, confermando la propria tradizione di eventi culturali e di intrattenimento per tutta la comunità.