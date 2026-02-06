Confindustria Foggia entra nel Consorzio Industriale Asi: Salatto parla di fiducia e nuove opportunità

FOGGIA – Con un segnale di continuità e unità, il Consorzio Industriale Asi di Foggia ha confermato alla presidenza il sindaco di Accadia, Agostino De Paolis, mentre tra le novità del nuovo Consiglio d’Amministrazione spicca l’ingresso di Confindustria Foggia, rappresentata dal Presidente Potito Salatto.

«Un voto all’unanimità – ha commentato Salatto – di cui siamo orgogliosi, a testimonianza del livello di unità raggiunto. La volontà espressa dall’assemblea dei soci è un segnale di fiducia verso la nostra associazione e rappresenta un viatico per un’azione concreta e decisa del Consorzio».

La partecipazione di Confindustria Foggia al CdA del Consorzio ha l’obiettivo di favorire un confronto più mirato sul miglioramento delle condizioni infrastrutturali e dei servizi a beneficio delle aziende presenti nei sei agglomerati industriali della provincia: Ascoli Satriano, Bovino, Foggia-Incoronata, Lucera, Manfredonia-Monte Sant’Angelo e San Severo.

Salatto ha sottolineato l’importanza di favorire l’insediamento di nuove imprese nelle aree industriali foggiane e di garantire servizi sempre più efficienti per le aziende già presenti, con particolare attenzione alla sicurezza. «Dovremo intensificare il dialogo con tutti i Comuni, a partire da quello capoluogo – ha dichiarato – per completare al più presto l’ampliamento della Zona ASI Incoronata, utile per attrarre nuove realtà imprenditoriali».

Nel CdA del Consorzio sono stati confermati il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, l’imprenditore Emilio Paglialonga, il Presidente di Confcommercio Antonio Metauro e il Presidente uscente De Paolis.