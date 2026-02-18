Tragedia a Cisternino, muore una donna mentre va a salutare il marito deceduto: procura apre inchiesta

CISTERNINO – Una donna è deceduta nel tardo pomeriggio di lunedì a Cisternino, in provincia di Brindisi, mentre si stava recando nella sala del commiato dove si trovava la salma del marito, morto poche ore prima.

Dopo il decesso della donna, i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo nella loro abitazione di campagna, riscontrando una situazione di degrado.

La Procura ha aperto un’inchiesta per chiarire le condizioni di vita dei coniugi, che in passato avevano avuto anche un amministratore di sostegno. Il pubblico ministero Francesco Carluccio potrebbe disporre l’autopsia su entrambi. Al momento non emergono elementi che facciano ipotizzare cause diverse da quelle naturali. L’abitazione è stata sequestrata per ulteriori accertamenti.