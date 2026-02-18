Torre Chianca, esonda il fiume Idume: interventi in corso

LECCE – Nella Marina di Torre Chianca, in provincia di Lecce, il fiume Idume, che attraversa l’area del parco naturale di Rauccio, è esondato nella serata di ieri, generando allarme tra i residenti.

Il livello dell’acqua ha raggiunto circa 80 centimetri, entrando in alcune abitazioni. Le cause principali sono le piogge intense e le mareggiate degli ultimi giorni, aggravate dall’ostruzione della foce, fenomeno che si ripete frequentemente in caso di maltempo.

Sul posto sono già al lavoro i vigili del fuoco e i tecnici comunali. È in arrivo anche una squadra della Protezione civile per realizzare un canale artificiale e ripristinare il deflusso naturale delle acque, al fine di ridurre i danni e mettere in sicurezza l’area.