“We Are in Trulli 2026”: il Comune di Alberobello apre la manifestazione di interesse per eventi culturali

Il Comune di Alberobello lancia laper la realizzazione di eventi e iniziative culturali da inserire nel calendario ufficiale, in programma da marzo a ottobre 2026. L’obiettivo è trasformare la città in un palcoscenico vivo, valorizzando il patrimonio culturale e coinvolgendo cittadini, visitatori e realtà associative.

Ambiti e tipologie di iniziative

Le proposte possono riguardare eventi culturali, concerti, spettacoli, mostre e proiezioni; incontri tematici, convegni, laboratori didattici ed esperienziali; progetti artistici e multimediali; attività legate alla tradizione, identità locale e turismo esperienziale; altre iniziative coerenti con le finalità dell’avviso.

Obiettivi principali

L’iniziativa punta a promuovere e valorizzare il patrimonio culturale di Alberobello, favorire il coinvolgimento attivo della comunità locale, offrire visibilità a iniziative culturali, artistiche e sociali e sviluppare percorsi innovativi legati a cultura, arte, turismo sostenibile ed educazione.

Destinatari e modalità di partecipazione

Possono partecipare associazioni, enti, imprese, fondazioni, cooperative e consorzi, pubblici o privati, singolarmente o in raggruppamento. Non sono ammesse associazioni di natura politica. Ogni proposta dovrà includere la descrizione dettagliata dell’iniziativa con obiettivi e destinatari, il periodo e la durata dell’evento, il budget e le risorse richieste, il curriculum del proponente o del gruppo di lavoro, eventuali materiali promozionali o portfolio.

Scadenze e invio delle proposte

Le domande dovranno essere inviate tramite PEC a protocollo@mailcert.comune.alberobello.ba.it con oggetto: “Idea progettuale per We Are in Trulli marzo - ottobre 2026”, oppure consegnate all’Ufficio di Protocollo del Comune in Piazza del Popolo, 31, entro il 1 marzo 2026. Saranno valutate anche le proposte inviate successivamente, purché almeno venti giorni prima della data prevista per l’evento.

Supporto dell’Amministrazione Comunale

Il Comune garantirà supporto logistico e comunicativo, coordinando promozione e pulizia delle aree interessate. La selezione terrà conto della coerenza con gli obiettivi, dell’originalità, del coinvolgimento dei soggetti locali e delle risorse disponibili.

Per informazioni, modulistica e dettagli è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Alberobello o contattare la Dott.ssa Livia Schiavone, RUP di riferimento.