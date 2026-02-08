Tragedia nella notte tra Mola e Rutigliano: muore una 26enne, tre feriti gravi

MOLA DI BARI – Grave incidente stradale nella notte tra Mola di Bari e Rutigliano, dove una ragazza di 26 anni, residente a Mola, ha perso la vita. La giovane viaggiava a bordo di un’auto che, per cause ancora in corso di accertamento, è uscita fuori strada finendo la propria corsa contro un grosso albero di cipresso.

Nell’impatto altre tre persone sono rimaste gravemente ferite. I feriti sono stati soccorsi e trasportati in codice rosso negli ospedali della zona.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area. Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.