Il Carnevale di Corsano torna a colorare il Capo di Leuca: al via la 42ª edizione

CORSANO – Tradizione, creatività e partecipazione popolare tornano protagoniste con la 42ª edizione del Carnevale di Corsano e del Capo di Leuca, tra gli appuntamenti più attesi del calendario pugliese. La manifestazione animerà il territorio nelle giornate dell’8, 15 e 17 febbraio 2026, confermandosi come uno degli eventi simbolo del Salento.

L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco di Corsano con il sostegno del Comune, dell’Unione dei Comuni “Terra di Leuca” e dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia – Comitato Regionale Puglia, inserendosi nel percorso di valorizzazione delle tradizioni identitarie locali e della cultura popolare.

Cuore dell’evento saranno le sfilate dei carri allegorici, realizzati dalle storiche scuole di cartapesta nei capannoni della zona industriale cittadina. Le opere, frutto del lavoro di gruppi provenienti da Corsano e dai comuni limitrofi, affronteranno temi legati alla tradizione carnevalesca, all’attualità e alla riflessione sociale attraverso un linguaggio simbolico e creativo.

Tra i carri in gara, il gruppo “Mare di guai” di Corsano, coordinato da Marco Chiarello, presenterà «Carnevale, una magia da tramandare», dedicato al valore della tradizione. Il gruppo “Mir”, guidato da Roberto Buccarello, porterà «Il Paese dei farlocchi», una proposta ironica e satirica con uno sguardo al mondo dei più piccoli. Da Patù arriverà il gruppo “Picca ma boni”, con Francesco De Nuccio e Sergio Abaterusso, che proporrà «La magia del Carnevale», ambientato nella Venezia delle maschere e pensato per coinvolgere le nuove generazioni. Completa il quadro il gruppo corsanese “Quelli che il Macello”, capitanato da Carlo Morrone, con «Pandora: la speranza tra le ombre», ispirato al mito classico e incentrato su un messaggio di resilienza.

«Il Carnevale di Corsano e del Capo di Leuca rappresenta una delle espressioni più autentiche della cultura popolare pugliese – ha dichiarato il presidente di Unpli Puglia Rocco Lauciello – un evento che nasce dal volontariato delle Pro Loco e dal forte coinvolgimento delle comunità locali, capace di trasmettere tradizioni e senso di appartenenza alle nuove generazioni».

Al termine delle sfilate una giuria assegnerà il trofeo della Pro Loco di Corsano al carro vincitore, chiudendo un’edizione che si preannuncia ricca di spettacolo, partecipazione e valore culturale per tutto il Capo di Leuca.