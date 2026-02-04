Tragedia a Neviano, 47enne trovato morto in casa: ipotesi overdose

NEVIANO – Un uomo diè stato trovato morto nella notte nella sua abitazione a Neviano, nel Leccese. L’ipotesi attualmente al vaglio degli investigatori è quella di una

A lanciare l’allarme è stata una persona che si trovava con la vittima. All’arrivo dei sanitari del 118, però, non c’era ormai più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La salma è stata posta sotto sequestro su disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre proseguono le indagini per chiarire le cause del decesso.