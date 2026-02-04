Vincenzo De Lucia e il suo "Varietà delle Meraviglie”: a Martina Franca squilla il telefono della risata

Il talento, quando è autentico, non ha bisogno di artifici, ma di un palcoscenico e di un’anima capace di vibrare insieme al pubblico. Sabato 7 febbraio, il Teatro Nuovo di Martina Franca si prepara a vivere una serata all’insegna del grande varietà con Vincenzo De Lucia e il suo nuovo spettacolo, "Squilla il telefono".Divenuto ormai un volto cult della televisione italiana grazie alle sue straordinarie performance a "Stasera tutto è possibile" e "Mara Venier - Domenica In", De Lucia porta in scena molto più di una semplice carrellata di imitazioni: porta un omaggio devoto e ironico al mondo della TV e alle sue regine.Un dono nato per gioco, diventato magia. Chi ha seguito la crescita artistica di Vincenzo De Lucia sa che il suo non è solo un esercizio di stile, ma quello che lui stesso definisce un “dono”. Come dichiarato in recenti interviste, la sua capacità di catturare l'essenza delle donne più amate del piccolo schermo — da Maria De Filippi a Mara Venier, da Barbara D'Urso a Ornella Vanoni — nasce da un'osservazione quasi antropologica, unita a una sensibilità rara.Non c’è mai scherno nelle sue caratterizzazioni, ma un amore profondo per il linguaggio televisivo del passato e del presente. In “Squilla il telefono”, questo dono viene messo a servizio di una narrazione teatrale fluida, dove il telefono diventa l’espediente narrativo per intrecciare storie, gag e momenti musicali.Il titolo: “Squilla il telefono” evoca immediatamente un senso di attesa e di connessione. Lo spettacolo è un vero e proprio varietà moderno che strizza l’occhio alla grande tradizione del sabato sera italiano. Sul palco, De Lucia è accompagnato da un corpo di ballo e da una band dal vivo, elementi che trasformano la serata in un’esperienza immersiva e dinamica.Il pubblico avrà l’opportunità di vedere dal vivo quella "metamorfosi" che ha incantato milioni di telespettatori: bastano un gesto, un’inclinazione della voce o un cambio di parrucca perché Vincenzo scompaia, lasciando il posto a “Zia Mara” o alla compostezza magnetica di “Queen Mary”. È un gioco di specchi in cui la realtà e la parodia si fondono, creando un corto circuito comico di altissimo livello.Perché non perdere l’appuntamento di Martina Franca?Martina Franca, perla della Valle d’Itria e città d’arte per eccellenza, si conferma una piazza fondamentale per la grande prosa e l’intrattenimento di qualità. Portare “Squilla il telefono” in questo contesto significa celebrare la versatilità di un artista che, nonostante la giovane età, dimostra una maturità scenica degna dei grandi maestri del trasformismo come Alighiero Noschese. L’appuntamento di sabato 7 febbraio (ore 21:00) si preannuncia già verso il tutto esaurito. Non è solo l'occasione per farsi una risata, ma per ammirare un artigiano dello spettacolo che ha saputo ridare dignità e freschezza al genere dell’imitazione, trasformandolo in una forma d’arte completa che unisce canto, recitazione e satira di costume.Se il telefono squilla, non resta che rispondere: Vincenzo De Lucia vi aspetta per una serata che promette di restare nel cuore e nella memoria del pubblico pugliese.: "Squilla il telefono" di Vincenzo De Lucia: Sabato 7 Febbraio 2026: Teatro Nuovo, Martina Franca (TA): Disponibili presso il botteghino del teatro e sui circuiti online autorizzati.