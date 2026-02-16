Tragedia sul lavoro a Casamassella: muore il 22enne Luca Pezzulla

UGGIANO LA CHIESA – È deceduto nel reparto di rianimazione dell’, giovane operaio di 22 anni, rimasto gravemente ferito sabato scorso in un incidente sul lavoro avvenuto all’interno di un’impresa edile a, frazione di Uggiano La Chiesa.

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo era stato trovato accanto a un mezzo meccanico ribaltato. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi, portando al decesso durante la degenza in ospedale.

Luca era figlio del titolare dell’impresa edile coinvolta nell’incidente, rendendo la tragedia ancora più drammatica per la famiglia e la comunità locale. Le autorità competenti stanno conducendo accertamenti per chiarire le cause dell’incidente e valutare eventuali responsabilità sul cantiere.

La notizia ha suscitato sgomento tra colleghi e residenti della zona, sottolineando ancora una volta i rischi legati alla sicurezza sul lavoro e la necessità di controlli e prevenzione rigorosi.