Regionale Puglia, Trenitalia: da lunedì 16 febbraio l’Apulia Express ferma anche a Ostuni

BARI - Da lunedì 16 febbraio i treni veloci Apulia Express del Regionale di Trenitalia, che collegano quotidianamente Lecce e Bari in circa un’ora e 25 minuti, effettueranno anche una fermata a Ostuni, ampliando così l’offerta per i passeggeri.

Il piano di ammodernamento del Regionale Puglia, realizzato con il contributo della Regione Puglia, ha portato in servizio 46 nuovi treni elettrici monopiano e quattro a doppio piano, con tre convogli già in uso. Grazie a ciò, la Puglia può vantare una delle flotte più giovani d’Europa, con un’età media dei treni di soli tre anni.

I nuovi convogli, ecosostenibili e riciclabili fino al 97%, offrono maggiore capacità di trasporto e una velocità massima di 160 km/h, con un risparmio energetico del 30% rispetto ai treni precedenti. A bordo sono disponibili posti bici, spazi per bagagli, prese elettriche, videocamere di sorveglianza con riprese live e monitor informativi per garantire un viaggio sicuro.

I treni sono inoltre attrezzati con posti riservati alle persone diversamente abili, collocati vicino alle porte di accesso, e servizi igienici per assicurare comfort a tutti i passeggeri.