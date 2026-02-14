Regionale Puglia, Trenitalia: da lunedì 16 febbraio l’Apulia Express ferma anche a Ostuni
BARI - Da lunedì 16 febbraio i treni veloci Apulia Express del Regionale di Trenitalia, che collegano quotidianamente Lecce e Bari in circa un’ora e 25 minuti, effettueranno anche una fermata a Ostuni, ampliando così l’offerta per i passeggeri.Orari principali dell’Apulia Express:
Da Lecce a Bari (mattina):
- Partenza alle 6.43, arrivo a Bari Centrale alle 8.08 con fermate a Brindisi (7.06-7.07), Ostuni (7.24-7.25) e Monopoli (7.42-7.43).
- Partenza alle 7.20, arrivo a Bari Centrale alle 8.45 con fermate a Brindisi (7.43-7.44), Ostuni (8.01-8.02) e Monopoli (8.19-8.20).
Da Bari a Lecce (pomeriggio):
- Partenza alle 15.39, arrivo a Lecce alle 17.04 con fermate a Monopoli (16.08-16.09), Ostuni (16.30-16.31) e Brindisi (16.42-16.43).
- Partenza alle 17.45, arrivo a Lecce alle 19.10 con fermate a Monopoli (18.08-18.09), Ostuni (18.25-18.26) e Brindisi (18.46-18.47).
Il piano di ammodernamento del Regionale Puglia, realizzato con il contributo della Regione Puglia, ha portato in servizio 46 nuovi treni elettrici monopiano e quattro a doppio piano, con tre convogli già in uso. Grazie a ciò, la Puglia può vantare una delle flotte più giovani d’Europa, con un’età media dei treni di soli tre anni.
I nuovi convogli, ecosostenibili e riciclabili fino al 97%, offrono maggiore capacità di trasporto e una velocità massima di 160 km/h, con un risparmio energetico del 30% rispetto ai treni precedenti. A bordo sono disponibili posti bici, spazi per bagagli, prese elettriche, videocamere di sorveglianza con riprese live e monitor informativi per garantire un viaggio sicuro.
I treni sono inoltre attrezzati con posti riservati alle persone diversamente abili, collocati vicino alle porte di accesso, e servizi igienici per assicurare comfort a tutti i passeggeri.