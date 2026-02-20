Trani, auto fuori strada in via Barletta: morto 32enne, due feriti

TRANI - È di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte a Trani, in via Barletta. La vittima è un uomo di 32 anni che, secondo una prima ricostruzione, era alla guida dell’auto finita fuori strada per cause ancora in corso di accertamento.

Inutili i soccorsi del 118 per il conducente, deceduto sul posto. I sanitari hanno invece stabilizzato e trasferito negli ospedali di Barletta e Andria gli altri due occupanti del veicolo: un 17enne e un 21enne, entrambi baresi ma residenti a Trani.

I due giovani avrebbero riportato traumi cranici; al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle loro condizioni cliniche.

Sull’accaduto indagano i carabinieri, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e a verificare eventuali responsabilità.