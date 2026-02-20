Bari, investe 77enne in monopattino e fugge: identificato 27enne

BARI - È stato identificato e rintracciato il conducente del monopattino che mercoledì pomeriggio aveva investito una donna di 77 anni in via Via Francesco Crispi, a Bari. Per l’anziana è stata formulata una prognosi per gravi lesioni, con la previsione di una lunga terapia riabilitativa.

Determinante l’attività della Polizia Locale, che ha avviato immediatamente le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e individuare il responsabile. Dopo l’impatto, il conducente – caduto anch’egli sulla carreggiata – si era rialzato e si era allontanato facendo perdere le proprie tracce.

Grazie alle testimonianze raccolte sul posto e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, gli agenti sono riusciti in breve tempo a recuperare il monopattino coinvolto e a ottenere indicazioni utili sull’identità del presunto conducente. L’uomo è stato rintracciato il giorno successivo e sottoposto a fermo di polizia per l’identificazione e la contestazione delle ipotesi di reato.

Si tratta di un 27enne straniero, con permesso di soggiorno in attesa di rinnovo e precedenti penali, che avrebbe ammesso fatti e circostanze. Le ipotesi di reato sono fuga e omissione di soccorso a seguito di incidente stradale, oltre alla denuncia per lesioni qualora la donna investita decida di sporgere querela per i danni fisici riportati.