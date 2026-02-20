Ostuni, presentazione del libro "Il cielo che mi attraversa" di Emanuele Pace presso la Chiesa del Carmine



OSTUNI (BR) - Sabato 21 febbraio, alle ore 17:00, presso la Chiesa del Carmine (Largo Maria Ss.ma del Carmine, Ostuni), si terrà la presentazione del libro "Il cielo che mi attraversa" di Emanuele Pace, astrofisico, ricercatore e docente presso l'Università degli Studi di Firenze, direttore dell'Osservatorio Polifunzionale del Chianti e Project Manager del contributo italiano alla missione spaziale Ariel dell'Agenzia Spaziale Europea.





L'evento è organizzato dal Centro di Cultura D. Cirignola, dal Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (M.E.I.C.) – Gruppo di Ostuni e dall'Associazione Culturale Città Viva Ostuni, con il patrocinio del Presidio del Libro di Ostuni.





"Il cielo che mi attraversa" è un viaggio interiore e scientifico, un cammino solitario tra terra e stelle alla ricerca del senso della vita. Attraverso la voce di uno scienziato che unisce rigore intellettuale e profondità umana, il libro invita il lettore a guardare il cosmo non solo come oggetto di studio, ma come specchio dell'anima. L'ingresso è libero e gratuito.