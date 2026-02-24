Trani, presentato il progetto S.O.G.L.I.A.: integrazione e autonomia in rete tra Comuni

TRANI - È stato presentato oggi in conferenza stampa, nella Sala Maffuccini della Biblioteca Comunale di, il progetto, iniziativa finanziata dale realizzata in partenariato tra i Comuni di Trani,, con il coinvolgimento del Terzo settore.

Bottaro: “Continuità con le politiche di accoglienza”

Il sindaco di Trani Amedeo Bottaro ha sottolineato come S.O.G.L.I.A. si inserisca nel solco delle politiche di accoglienza e integrazione portate avanti dall’amministrazione dal 2016, dai programmi SPRAR a SIPROIMI fino all’attuale SAI.

«Con questo progetto – ha spiegato – collaboriamo con territori limitrofi per rafforzare coesione sociale, sicurezza, solidarietà ed equità, sostenendo in modo più incisivo i cittadini di Paesi terzi in percorsi personalizzati di autonomia e integrazione socio-economica, con un’attenzione particolare al tema dell’abitare».

Angarano: “Non assistenza, ma responsabilità condivisa”

Per il sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, il progetto rappresenta una scelta di governo dei processi complessi:

«Casa, lavoro, relazioni e accesso ai servizi non sono capitoli separati. Mettere in rete Comuni e Terzo settore significa superare insieme le criticità e affermare che integrazione e autonomia sono fondamentali per l’equilibrio e la stabilità dell’intero territorio».

Corato: integrazione strutturata e coesione sociale

Il sindaco di Corato Corrado De Benedittis e l’assessore alla Città Solidale Felice Addario hanno evidenziato come S.O.G.L.I.A. consenta di attivare percorsi personalizzati di autonomia abitativa, lavorativa e sociale per titolari di protezione internazionale e soggetti vulnerabili:

«È un investimento sulla coesione sociale e sulla capacità dei territori di governare in modo condiviso i processi di inclusione».

Ruvo di Puglia: valorizzare le energie dei nuovi cittadini

L’assessore al Benessere e alla Giustizia Sociale di Ruvo di Puglia Nico Curci ha ricordato l’impegno dell’amministrazione nelle politiche inclusive:

«S.O.G.L.I.A. si integra con altri percorsi già avviati, come quello per diventare “Città della mediazione” e i progetti per la ricerca attiva del lavoro. Le energie positive dei nuovi cittadini sono una risorsa per il futuro e per il nostro tessuto produttivo».

Attolico: autonomia come benessere collettivo

Il dirigente del Comune di Trani Alessandro Nicola Attolico ha ribadito che il progetto, attivo sui territori di Trani, Corato e Ruvo, è fortemente orientato alla promozione dell’autonomia sociale ed economica dei rifugiati, con benefici sia per la popolazione residente sia per quella straniera.

La ricerca e il ruolo del Terzo settore

Per Consorzio Nova, Antonio Ciniero ha illustrato la componente di ricerca del progetto, che analizzerà reti territoriali, percezioni delle comunità locali e vissuto dei migranti, arrivando alla costruzione di un indice di inclusività territoriale utile a orientare le politiche locali.

Infine Vincenzo Rutigliani, presidente della Cooperativa Comunità Oasi, ha evidenziato il valore strategico di S.O.G.L.I.A., premiato dall’ottimo posizionamento nella graduatoria nazionale FAMI:

«Un progetto che connette servizi, istituzioni e comunità per trasformare l’accoglienza in integrazione stabile e duratura, investendo sulle relazioni come motore di coesione sociale».