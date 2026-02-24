È morto Robert Carradine, l’attore di La rivincita dei nerds: aveva 71 anni

LOS ANGELES - È morto. L’attore aveva 71 anni. In un comunicato, la famiglia ha reso nota la causa della morte: Carradine si è suicidato. Da quasi vent’anni soffriva di disturbo bipolare.

Nel corso della sua carriera aveva raggiunto la grande popolarità interpretando Lewis Skolnick, protagonista dei film della saga La rivincita dei nerds. Per il pubblico più giovane era anche Sam, il padre della protagonista nella serie tv Lizzie McGuire, con Hilary Duff.

Il ricordo in Italia

In Italia, Robert Carradine era stato ospite nel settembre scorso ai microfoni di TvCircle, intervistato dallo speaker campano Andrea Della Rocca. Proprio Della Rocca ha voluto ricordarlo sui social con un post accompagnato da un frammento dell’intervista:

«La gentilezza, la disponibilità, la professionalità di un grande uomo e immenso attore. Non ho parole per descrivere il dolore nel salutarti, caro Robert Carradine.

Non dimenticherò mai la tua persona.

Grazie di tutto ❤️🙏»

La scomparsa di Carradine rappresenta un lutto profondo per Hollywood e ha suscitato commozione anche nel pubblico italiano che lo aveva apprezzato in ruoli diventati iconici.