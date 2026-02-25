L’Odissea di Tonino Guerra rivive tra parole e musica al Teatro Radar di Monopoli

MONOPOLIDomenica 1 marzo alle ore 21 ildi Monopoli ospita l’adattamento dell’di Omero curato da, in una nuova versione tra parole e musica. Lo spettacolo vedecome voce narrante e regista, accompagnata dalle musiche live del polistrumentista

La rappresentazione si sviluppa attraverso otto canti, tra cui quelli dedicati a Polifemo, Circe, le Sirene e Penelope, offrendo un viaggio tra le vicende dell’eroe omerico. “Su quella barca, con Ulisse, ci sono anch’io – racconta Guerra – L’Odissea è uno dei libri fondamentali della mia memoria. Ho voluto rappresentare un Ulisse umano, fragile, che si incanta davanti al canto degli uccelli o della pioggia. L’opera è adatta ai giovani, spesso distratti dalla modernità, per riavvicinarli all’immaginazione e alla memoria del passato”.

I biglietti sono disponibili a 20 euro per la platea e 18 euro per la galleria, acquistabili al botteghino di via Magenta 71 (attivo dal martedì al venerdì ore 17-19), nei punti vendita del circuito Vivaticket e online. Sono previsti anche abbonamenti a prezzo ridotto per assistere a tutti gli spettacoli della rassegna. Per informazioni: 335 756 47 88, info@teatroradar.it.

Il progetto speciale Rinascenza è a cura della direzione artistica di Teresa Ludovico e Gianni Forte per la Fondazione SAT, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Monopoli – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con Teatri di Bari.