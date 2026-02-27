Trenitalia, Puglia: tornano i treni sulla linea Bari-Taranto, rimodulazione dell’offerta sulle linee Taranto-Potenza-Battipaglia e Taranto-Brindisi



Dal 1 marzo al 30 giugno sulla linea Taranto-Potenza-Battipaglia. Dal 15 marzo al 15 maggio sulla linea Taranto - Brindisi. Previste corse con bus e deviazioni di percorso con modifiche di orario. Dal 1 marzo al 30 giugno sulla linea Taranto-Potenza-Battipaglia. Dal 15 marzo al 15 maggio sulla linea Taranto - Brindisi. Previste corse con bus e deviazioni di percorso con modifiche di orario.





Linea Bari - Taranto





Dal 1 marzo tornano a circolare i treni sulla linea Bari – Taranto rimasta chiusa dal 26 gennaio al 28 febbraio per lavori di potenziamento tecnologico e infrastrutturale. Durante l’interruzione della linea sono state garantite corse bus.





Linea Taranto – Potenza – Battipaglia





Dal 1 marzo al 30 giugno 2026, per interventi di manutenzione straordinaria e di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea Metaponto -Potenza - Battipaglia, i treni saranno interessati da modifiche alla circolazione:

- la coppia di Frecciarossa 9514-9547 Torino/Milano–Salerno–Taranto sarà limitata a Salerno. Il Frecciarossa 9547 Milano-Taranto sarà limitato a Salerno anche il giorno 28 febbraio.

- i treni Intercity della relazione Roma Termini - Potenza - Taranto 700 e 701 saranno cancellati e sostituiti con bus nella tratta Battipaglia – Taranto; i treni Intercity della relazione Roma Termini – Potenza - Taranto 702 e 707 saranno cancellati e sostituiti con bus nella tratta Napoli Centrale -Taranto. I treni Intercity della relazione Roma – Bari 703 e 704 saranno prolungati da Bari a Taranto con fermata aggiuntiva a Gioia del Colle.

- i treni del Regionale sulle direttrici Potenza – Battipaglia e Potenza – Taranto verranno effettuati con corse bus.





Linea Taranto - Brindisi





Per interventi di manutenzione straordinaria e di potenziamento infrastrutturale e tecnologico, dal 15 marzo al 15 maggio, è prevista una rimodulazione dell’offerta:

- i treni del Regionale della relazione Taranto – Brindisi, saranno cancellati. Previste corse bus.

- i treni Intercity della relazione Reggio Calabria Centrale – Lecce saranno istradati via Bari con perdita di fermate intermedie e modifiche di orario. I treni Intercity 605 e 612 della relazione Milano – Lecce saranno istradati via Monopoli – Fasano con perdita di fermate intermedie e modifiche di orario. Previsto servizio bus sostitutivo per la tratta Bari – Brindisi. I treni Intercity Notte 765 e 758 della relazione Milano – Lecce saranno istradati via Fasano – Monopoli con perdita di fermate intermedie e modifiche di orario. Previsto servizio bus sostitutivo per la tratta Bari – Francavilla Fontana.





L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione e di acquisto di Trenitalia, che sono costantemente aggiornati, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS.



