Vigili del Fuoco, Congedo (FdI): 'A loro sincera riconoscenza per servizio alle nostre comunità'

"Agli uomini e alle donne del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco esprimo la mia più profonda stima e sincera riconoscenza. Con dedizione, competenza e coraggio ogni giorno sono in prima linea nelle emergenze per garantire la sicurezza delle nostre comunità. Sono un pilastro della nostra società, a loro vanno i miei più sentiti auguri nell’ottantasettesimo anniversario della loro istituzione".