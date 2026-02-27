Vigili del Fuoco, Congedo (FdI): 'A loro sincera riconoscenza per servizio alle nostre comunità'
"Agli uomini e alle donne del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco esprimo la mia più profonda stima e sincera riconoscenza. Con dedizione, competenza e coraggio ogni giorno sono in prima linea nelle emergenze per garantire la sicurezza delle nostre comunità. Sono un pilastro della nostra società, a loro vanno i miei più sentiti auguri nell’ottantasettesimo anniversario della loro istituzione".
Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Saverio Congedo a margine della cerimonia celebrativa dell'Istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco tenutasi a Lecce.
