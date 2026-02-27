Erosione delle Coste, il Consigliere Borraccino chiede un intervento specifico anche per quelle basse e sabbiose

"Col Presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, abbiamo stanziato 26 mln di € a valere dei fondi POR al fine di contenere il fenomeno dell'erosione delle coste, nella fattispecie quelle alte e rocciose. Nel corso della seduta della Commissione Ambiente, alla presenza dell'Assessore Regionale all'Ambiente e del Presidente della Commissione, ho chiesto un intervento specifico, con una dotazione di risorse adeguate, anche per le coste basse e sabbiose che rappresentano la maggior parte delle nostre coste. La Puglia è una regione a grande attrattività turistica e il mare, assieme alle sue coste, rappresenta un fattore cruciale per l'economia e per gli stabilimenti balneari, un settore fondamentale per il territorio. Per tali motivi, ho chiesto di tutelare le nostre coste attraverso: un intervento di pianificazione regionale, onde evitare interventi spot che salvaguardino una spiaggia a discapito di un'altra adiacente; l'istituzione di un fondo rotativo per le progettazioni a favore dei Comuni, molti dei quali non dispongono delle risorse necessarie per finanziare i progetti e, di conseguenza, per presentare le istanze alla Regione; un ulteriore stanziamento di risorse rispetto a quelle già previste, in linea con gli interventi da realizzare, così da poter correre ai ripari il prima possibile. Seguiremo con grande attenzione, assieme all'Assessore all'Ambiente e al Presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, questo intervento importante, perché la Puglia è anche mare e, quindi, dobbiamo essere vicini alle nostre spiagge, alla nostra economia turistica e alla salvaguardia di un bene prezioso come la nostra litoranea".