Trepuzzi, aggredisce e rapina l’ex compagna: arrestato un 50enne

TREPUZZI - Un uomo di 50 anni di Trepuzzi è stato arrestato in flagranza dai carabinieri e posto agli arresti domiciliari con l’accusa di rapina e lesioni personali ai danni dell’ex compagna, una donna di 36 anni.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe iniziato a seguirla mentre la vittima era alla guida della propria auto per le vie della città. Dopo averla raggiunta, sarebbe sceso dal veicolo e si sarebbe avvicinato all’auto della donna, forzando la portiera fino a romperne la maniglia e strappandole il telefono cellulare che stava utilizzando per chiedere aiuto. Successivamente l’avrebbe aggredita e strattonata, trascinandola fuori dall’abitacolo e facendola cadere a terra.

Determinante l’intervento dei carabinieri, che sono riusciti a bloccare l’uomo e a procedere con l’arresto in flagranza. La donna è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso per le cure del caso.

A tutela della vittima è stata immediatamente attivata la procedura prevista per la protezione delle persone offese da condotte riconducibili alla violenza di genere.