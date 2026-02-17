Trinitapoli, il 19 febbraio la Sfilata di Carnevale che animerà le vie cittadine

L’Amministrazione Comunale è lieta di annunciare la Sfilata di Carnevale 2026, in programma giovedì 19 febbraio 2026 a partire dalle ore 10.00, che animerà le vie cittadine con colori, musica e allegria.

La manifestazione partirà dal piazzale dell’Istituto Staffa di Trinitapoli e vedrà protagonisti gli alunni dell’Istituto Dell’Aquila-Staffa, dell’Istituto Comprensivo Don Milani-Garibaldi-Leone e della Scuola dell’Infanzia Fate e Folletti, insieme ai loro docenti, ai genitori e all’intera cittadinanza, chiamata a partecipare attivamente a questo momento di festa e condivisione.

L’iniziativa è organizzata dalle istituzioni scolastiche con il patrocinio del Comune di Trinitapoli – Assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura.

I Dirigenti Scolastici, Prof. Daniele del Vescovo e Dott.ssa Roberta Lionetti, hanno coordinato le attività didattiche e laboratoriali che hanno portato alla realizzazione della sfilata.

Saranno presenti il Sindaco Francesco di Feo e l’intera Aministrazione Comunale.

L’evento rappresenta un significativo momento di aggregazione e partecipazione, capace di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e di valorizzare il ruolo della scuola come cuore pulsante della vita cittadina.

Dichiarazione del Sindaco Francesco di Feo:

«Il Carnevale è un momento di gioia collettiva che unisce generazioni e rafforza il senso di appartenenza alla nostra comunità. Vedere i nostri ragazzi, insieme ai loro genitori e a tanti cittadini, protagonisti delle vie cittadine è motivo di grande orgoglio. Ringrazio i dirigenti scolastici, i docenti, le famiglie l'assessorato all'istruzione, la consigliera Anna Colia, l'intera amministrazione e tutti gli uffici per l'impegno e la dedizione con cui hanno organizzato questa splendida iniziativa».

Dichiarazione dell’Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura Giovanni Landriscina

«Questa sfilata è il risultato di una collaborazione concreta e virtuosa tra scuole, famiglie e istituzioni. Il lavoro svolto dimostra quanto la sinergia educativa sia fondamentale per la crescita culturale e sociale della nostra città. Sarà una mattinata di festa che coinvolgerà l’intera comunità».

L’Amministrazione Comunale invita tutta la cittadinanza a partecipare numerosa per vivere insieme una giornata di festa, colori e allegria.



