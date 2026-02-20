Trinitapoli torna protagonista a Sanremo con Leonardo Sarcina





MICHELE MININNI - Per il secondo anno consecutivo, il maestro pizzaiolo Leonardo Sarcina, titolare della pizzeria La Dolce Vita di Trinitapoli, sarà tra i protagonisti della settimana del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. In quelle stesse giornate prenderà parte a The Italian Stage – Live Experience | Sanremo 2026, evento ospitato all’interno di Casa Sanremo, punto di riferimento per artisti, addetti ai lavori e ospiti durante la kermesse ligure.

Un ritorno significativo dopo l’esperienza positiva dello scorso anno, che conferma il valore e la professionalità di Sarcina, ambasciatore dell’arte bianca pugliese in un contesto nazionale di grande prestigio.

Protagonista dell’edizione 2026 sarà la sua nuova creazione, “La Regina del Tacco”, una pizza d’autore dedicata alla Puglia e alle sue eccellenze gastronomiche. L’impasto, studiato per raggiungere il perfetto equilibrio tra croccantezza e morbidezza, accoglie una vellutata crema di carciofi, il gusto deciso del capocollo, la delicatezza della mozzarella, l’intensità del pomodoro secco, la cremosità della stracciatella e il carattere del provolone piccante. Un insieme armonico di sapori che racconta il territorio, coniugando tradizione e innovazione.

Nel corso della settimana sanremese, Sarcina realizzerà vere e proprie opere d’arte culinarie, alcune dedicate ai protagonisti del Festival, portando sotto i riflettori nazionali l’eccellenza gastronomica di Trinitapoli.

«Quando ho ricevuto, per il secondo anno consecutivo, la chiamata per partecipare a questo evento – ha dichiarato Sarcina – ho provato una grande emozione. Tornare a Sanremo è per me motivo di orgoglio e rappresenta un’importante occasione per portare ancora una volta il nome di Trinitapoli in un contesto nazionale così prestigioso. Sarà un’esperienza straordinaria, a contatto con artisti e professionisti del mondo dello spettacolo».

Dal 24 al 28 febbraio 2026, dunque, Trinitapoli sarà ancora una volta presente a uno degli appuntamenti più importanti del panorama culturale e musicale italiano, grazie al talento e alla passione di Leonardo Sarcina.



