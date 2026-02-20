Addio a Eric Dane, il Dr. Mark Sloan di Grey's Anatomy, scomparso a 53 anni dopo la battaglia con la SLA

LOS ANGELES - Eric Dane, noto per il ruolo del dottor Mark Sloan in, è morto giovedì 19 febbraio all’età di 53 anni, dieci mesi dopo aver reso pubblica la sua diagnosi di sclerosi laterale amiotrofica (SLA). La notizia è stata confermata dalla famiglia tramite PEOPLE, che ha ricordato il coraggio dell’attore e il suo impegno nella sensibilizzazione e nella ricerca sulla malattia.

Nato a San Francisco il 9 novembre 1972, Dane si trasferì a Los Angeles negli anni ’90 e iniziò la carriera televisiva con piccoli ruoli in Sposati… con figli e Pappa e ciccia, fino alla svolta nel 2006 con Grey’s Anatomy. Il personaggio del Dr. Mark Sloan, inizialmente pensato come cameo, divenne rapidamente un ruolo fisso grazie al grande apprezzamento del pubblico, con Dane nel cast fino al 2012.

Dopo Grey’s Anatomy, l’attore ha interpretato il comandante Tom Chandler in The Last Ship (2014-2018) e, a partire dal 2019, Cal Jacobs in Euphoria, ruolo che ha mantenuto fino alla morte, mostrando la sua capacità di affrontare personaggi complessi e oscuri.

La famiglia ha chiesto rispetto per la privacy mentre affronta il lutto, ricordando Dane come un uomo devoto alla moglie e alle figlie, Billie e Georgia, e profondamente riconoscente per l’affetto dei fan.