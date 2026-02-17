Tromba d’aria nel Brindisino: danni a Torre Santa Susanna e dintorni, nessun ferito

BRINDISI – Una tromba d’aria si è abbattuta nella notte sue su altri comuni del Brindisino, causando diversi danni ma fortunatamente senza feriti. Il fenomeno si è verificato intorno alle 2, con raffiche di vento particolarmente intense lungo la, nel rettilineo che conduce a. Qui sono stati sradicati alberi e danneggiato un campo di

Alcuni residenti delle villette della zona si sono svegliati spaventati dal forte rumore del vento. In un terreno agricolo è crollato un muretto interno, mentre le verifiche proseguono nell’area industriale, dove alcuni capannoni hanno subito danni strutturali.

Nel centro abitato di Torre Santa Susanna, una lamiera divelta è rimasta penzolante da un cavo, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza. Interventi sono stati segnalati anche a Oria e Erchie, dove il fenomeno è stato meno intenso.

Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana, supportati dai colleghi di Manduria, insieme ai volontari della Protezione Civile. La conta dei danni è ancora in corso e le autorità locali invitano alla prudenza nelle aree colpite.

Il maltempo in Puglia continua a provocare danni, aggiungendosi ai precedenti episodi di trombe d’aria e cedimenti strutturali registrati nelle ultime settimane.