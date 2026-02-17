Ostuni, gatto ferito a colpi di pistola a piombini: Dyson lotta per la vita

OSTUNI – Il gatto randagiosta lentamente riprendendosi dopo essere stato vittima di un grave episodio di violenza. Nei giorni scorsi, l’animale è stato ferito da colpi di pistola a piombini che gli hanno perforato la parete addominale, la milza e l’intestino, causando una grave emorragia interna.

Dyson è stato soccorso e trasferito d’urgenza in una clinica veterinaria, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico salvavita. Attualmente, il gatto sta meglio ma resta sotto stretto controllo medico.

La vicenda ha suscitato sgomento nella comunità locale, per la crudeltà dell’atto. Le autorità hanno avviato le indagini e la Polizia sta cercando di identificare il responsabile.

La clinica veterinaria che ha curato Dyson ha voluto raccontare la vicenda per sensibilizzare sul rispetto degli animali e sull’importanza di intervenire rapidamente in caso di violenze.