“Venere Nemica” al Teatro Team di Bari: Drusilla Foer protagonista

BARI - Appuntamento il 27 marzo al Teatro Team con, la nuova produzione teatrale interpretata da Drusilla Foer insieme a Elena Talenti.

Ispirato alla favola di Amore e Psiche narrata da Apuleio, lo spettacolo immagina una Venere immortale che vive lontano dall’Olimpo, trasferita a Parigi tra gli esseri umani. Una dea che osserva con sottile ironia la condizione mortale, arrivando persino a invidiarne l’intensità emotiva e l’urgenza di vivere.

In un tempo in cui anche gli dei sembrano aver perso consenso e devozione, Venere sceglie di sperimentare l’imperfezione dell’esistenza umana, confrontandosi con fragilità, vanità e desiderio di riscatto. La narrazione riporta al cuore della tormentata vicenda di Amore e Psiche, tra gelosie e rivalità che assumono contorni sorprendentemente contemporanei: il conflitto tra suocera e nuora, la bellezza che sfiorisce, la possessività materna, il rapporto tra potere e fede.

Scritto da Drusilla Foer e Giancarlo Marinelli, con la regia di Dimitri Milopulos e la produzione artistica di Franco Godi per Best Sound, “Venere Nemica” intreccia parola e musica in una rilettura contemporanea del mito classico.

I biglietti sono disponibili sui circuiti di vendita autorizzati.