Sanremo 2026, super ospiti e sfida decisiva: sul palco Ramazzotti e Alicia Keys, si accende la corsa alla finale

SANREMO - Giovedì 26 febbraio il Teatro Ariston ospita la terza serata della kermesse, con Carlo Conti affiancato dalla top model Irina Shayk e dal comico Ubaldo Pantani.

Sul palco si esibiscono i quindici artisti Big che non hanno cantato nella seconda serata, mentre all’esterno sono previsti collegamenti con The Kolors e Max Pezzali.

Tra i super ospiti figurano Eros Ramazzotti e Alicia Keys.

La serata prevede il voto combinato di televoto e giurie per Big e Nuove Proposte: verrà resa nota la top five provvisoria dei Big (in ordine casuale) e proclamato il vincitore delle Nuove Proposte tra i finalisti Angelica Bove e Nicolò Filippucci.

La top five provvisoria dei Big

Sull’account ufficiale X del Festival è stata diffusa la classifica provvisoria dei cinque artisti più votati, frutto della combinazione tra televoto e giuria delle radio. I nomi annunciati – senza ordine di posizione – sono:

  • Tommaso Paradiso
  • LDA & Aka 7even
  • Nayt
  • Fedez & Marco Masini
  • Ermal Meta

Un elenco che combina nomi consolidati e collaborazioni inedite, alimentando il dibattito social tra sostenitori ed esclusi eccellenti in vista della finale.

Le canzoni, vere protagoniste

Al di là di ospiti e classifiche, il cuore del Festival restano le canzoni. I testi rappresentano l’elemento centrale della competizione: rileggere le liriche consente di coglierne sfumature narrative e poetiche che talvolta sfuggono durante l’esibizione dal vivo.

Con la terza serata alle porte, l’attenzione torna dunque sui brani in gara, chiamati a confermare – o ribaltare – gli equilibri emersi finora.

