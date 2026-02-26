Sanremo 2026, super ospiti e sfida decisiva: sul palco Ramazzotti e Alicia Keys, si accende la corsa alla finale
SANREMO - Giovedì 26 febbraio il Teatro Ariston ospita la terza serata della kermesse, con Carlo Conti affiancato dalla top model Irina Shayk e dal comico Ubaldo Pantani.
Sul palco si esibiscono i quindici artisti Big che non hanno cantato nella seconda serata, mentre all’esterno sono previsti collegamenti con The Kolors e Max Pezzali.
Tra i super ospiti figurano Eros Ramazzotti e Alicia Keys.
La serata prevede il voto combinato di televoto e giurie per Big e Nuove Proposte: verrà resa nota la top five provvisoria dei Big (in ordine casuale) e proclamato il vincitore delle Nuove Proposte tra i finalisti Angelica Bove e Nicolò Filippucci.
La top five provvisoria dei Big
Sull’account ufficiale X del Festival è stata diffusa la classifica provvisoria dei cinque artisti più votati, frutto della combinazione tra televoto e giuria delle radio. I nomi annunciati – senza ordine di posizione – sono:
- Tommaso Paradiso
- LDA & Aka 7even
- Nayt
- Fedez & Marco Masini
- Ermal Meta
Le canzoni, vere protagoniste
Al di là di ospiti e classifiche, il cuore del Festival restano le canzoni. I testi rappresentano l’elemento centrale della competizione: rileggere le liriche consente di coglierne sfumature narrative e poetiche che talvolta sfuggono durante l’esibizione dal vivo.
Con la terza serata alle porte, l’attenzione torna dunque sui brani in gara, chiamati a confermare – o ribaltare – gli equilibri emersi finora.