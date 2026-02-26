Sanremo 2026, super ospiti e sfida decisiva: sul palco Ramazzotti e Alicia Keys, si accende la corsa alla finale

SANREMO - Giovedì 26 febbraio il Teatro Ariston ospita la terza serata della kermesse, con Carlo Conti affiancato dalla top model Irina Shayk e dal comico Ubaldo Pantani.

Sul palco si esibiscono i quindici artisti Big che non hanno cantato nella seconda serata, mentre all’esterno sono previsti collegamenti con The Kolors e Max Pezzali.

Tra i super ospiti figurano Eros Ramazzotti e Alicia Keys.

La serata prevede il voto combinato di televoto e giurie per Big e Nuove Proposte: verrà resa nota la top five provvisoria dei Big (in ordine casuale) e proclamato il vincitore delle Nuove Proposte tra i finalisti Angelica Bove e Nicolò Filippucci.

La top five provvisoria dei Big

Sull’account ufficiale X del Festival è stata diffusa la classifica provvisoria dei cinque artisti più votati, frutto della combinazione tra televoto e giuria delle radio. I nomi annunciati – senza ordine di posizione – sono:

Tommaso Paradiso

LDA & Aka 7even

Nayt

Fedez & Marco Masini

Ermal Meta



