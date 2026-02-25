Via Argiro, aperta al transito pedonale la fascia centrale del secondo isolato

BARI - Proseguono i lavori di riqualificazione in via Argiro. Da questa mattina è aperta al passaggio pedonale la fascia centrale del secondo isolato interessato dal cantiere. Anche nel tratto compreso tra via Piccinni e via Abate Gimma, dunque, le lavorazioni si concentreranno ora sulle aree laterali riservate ai marciapiedi.

Come annunciato negli incontri con residenti e commercianti, nei primi due isolati a partire da corso Vittorio Emanuele sono quasi completate le operazioni sulla pavimentazione della fascia centrale, con il posizionamento in quota delle basole storiche. Contestualmente sono partiti gli interventi sulle fasce laterali, in prossimità delle vetrine.

L’area di cantiere interessa anche il terzo e quarto isolato, dove saranno posizionate basole vulcaniche moderne, e gli ultimi due tratti a ridosso di piazza Umberto. L’obiettivo del progetto è trasformare 14mila metri quadri di strada in una rambla moderna, accogliente e accessibile, con 100 nuove alberature per mitigare l’inquinamento e le alte temperature, offrendo spazi di socializzazione all’ombra.

Via Manzoni, da lunedì nuovo cantiere tra via Nicolai e via Dante

Novità anche per il cantiere di riqualificazione di via Manzoni. Da lunedì 2 marzo sarà allestita l’area di cantiere sull’isolato compreso tra via Nicolai e via Dante.

Attualmente la cantierizzazione interessa i tratti tra piazza Garibaldi e via Calefati e tra corso Italia e via Nicolai. Con ordinanza dirigenziale è stato disposto il divieto di sosta e fermata su entrambi i lati anche nel nuovo isolato interessato, dove saranno posizionate le recinzioni.

Stato di avanzamento

Tra piazza Garibaldi e via Calefati, nei due isolati destinati a diventare pedonali con il recupero delle basole storiche, sono in corso la realizzazione delle caditoie e, tra via Abate Gimma e via Barletta, partiranno a breve gli interventi sui sottoservizi con la posa delle nuove tubazioni da parte di ReteGas.

Nel tratto tra corso Italia e via Crisanzio si procederà nei prossimi giorni con la posa delle basole sui marciapiedi laterali, dopo il completamento della fascia centrale. Tra via Crisanzio e via Garruba proseguono invece i lavori per la nuova pavimentazione centrale.

La porzione tra corso Italia e via Crisanzio diventerà “zona 10”, con una chicane per creare un’ansa pedonale davanti alla scuola Manzari Buonvino. L’isolato tra via Crisanzio e via Garruba sarà caratterizzato da un “tappeto” centrale con trama Scottish.

Sull’isolato tra via Garruba e via Nicolai, attualmente area di stoccaggio materiali, da lunedì partirà la demolizione dell’asfalto, mentre sarà contestualmente recintato il tratto successivo fino a via Dante.

Il segmento tra via Garruba e via Nicolai presenterà una trama a greca, realizzata con alternanza di pietra di Trani bianca e pietra lavica nera, che richiama il celebre motivo del brand Versace. L’isolato tra via Nicolai e via Dante avrà invece una pavimentazione che richiama l’opus spicatum, ossia lo spigato.

Per aggiornamenti sui cantieri attivi o in fase di attivazione è operativo il call center comunale al numero 080 5772399, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, e il sabato dalle 9 alle 13.