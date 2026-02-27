Weekend di grandi eventi per l’atletica pugliese: Assoluti indoor, lanci invernali, Corripuglia e cross

BARLETTA – Fine settimana ricco di competizioni per l’atletica pugliese, con protagonisti dagli assoluti ai più giovani: daiad Ancona aiin Lombardia, fino alla prima tappa dela Crispiano e alle gare giovanili e di cross in regione.

Campionati Italiani Assoluti Indoor – Ancona

All’apertura di stagione al PalaCasali di Ancona, l’atletica pugliese sarà protagonista in diverse discipline. Tra gli uomini, il primatista regionale Vincenzo D’Agostino (Avis Barletta) sfiderà campioni come Fabbri e Ponzio, mentre Carmelo Cannizzaro (Aden Exprivia Dai Optical Molfetta) gareggerà sui 3000 metri e Stefano Abbinante sui 60 metri piani. Nei 400 metri toccherà a Lapo Bianciardi (Avis Barletta).

Nelle gare femminili, attenzione su Anna Musci (Alteratletica Locorotondo), già vincitrice del getto del peso nel 2024, e Francesca Semeraro (Alteratletica Locorotondo) nel salto con l’asta. Da seguire anche Letizia Bruno nei 60 metri piani e Daniele Arcidiacono nei 60 ostacoli. L’andriese Francesco Fortunato (Fiamme Gialle), detentore del record mondiale indoor, tenterà il titolo nei 5000 metri di marcia.

Campionati Italiani Invernali di Lanci – Lombardia

A Mariano Comense, la spedizione pugliese sarà composta da cinque atleti: tra loro Carmelo Musci (Fiamme Gialle/Bisceglie), secondo accredito nel disco, Enrico Ferrioli (Avis Barletta), Giovanni De Cesare (giavellotto, Avis Barletta), Martina Lukaszek (U. S. Foggia, disco) e Claudia Lippo (Giovani Atleti Bari, giavellotto Under 20).

Meeting Ragazzi e Cadetti – Molfetta

Domenica allo Stadio “Cozzoli” di Molfetta, gare intense per Ragazzi, Ragazze, Cadetti e Cadette: staffette 4x100 e 600 metri per i Ragazzi, mentre i Cadetti gareggeranno in velocità, concorsi (triplo, peso, giavellotto) e prove multiple. L’evento coinvolgerà atleti di 41 società pugliesi.

Corripuglia 2026 – Crispiano

Domenica prenderà il via la terza edizione della “Corri Crispiano”, gara su strada di 9 km promossa dall’Asd Crispiano Marathon Club, aprendo il circuito Corripuglia 2026 che proseguirà fino a dicembre con numerose tappe regionali.

Cross a Copertino

Sempre domenica, l’Asd Nuova Atletica Copertino organizza una corsa campestre sull’8,5 km per Promesse, Senior e Master, con distanze ridotte per le altre categorie, sul percorso immerso nella natura dell’Agriresort “Il Monte”.

Per aggiornamenti e informazioni sulle gare in Puglia: