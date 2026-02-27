Toma Maglie, tesoro Oltremarini, la favola del bomber che ha spiazzato l’Eccellenza pugliese

Se all’inizio della stagione qualcuno avesse stilato una lista dei bomber più attesi, i riflettori sarebbero stati puntati quasi esclusivamente sui soliti noti, i "centurioni" della categoria con anni di Eccellenza e Serie D alle spalle. Eppure, a parlare oggi è la classifica: e tra i giganti dell’area di rigore brilla la stella di Samuele Oltremarini, attaccante del Toma Maglie. È lui la sorpresa più bella dell’Eccellenza pugliese, con ben 14 reti all’attivo.

L’attaccante della A. Toma Maglie è riuscito nell’impresa più difficile per un giovane: trasformare lo scetticismo iniziale in pura ammirazione. Con 14 reti messe a referto, Oltremarini non è solo un nome nella top 5 dei marcatori; è il simbolo di una squadra che, grazie al suo exploit, sta lottando ben oltre le proprie iniziali ambizioni. La vera sorpresa non sta solo nel numero di gol, ma nel modo in cui sono arrivati. Mentre molti dei suoi "colleghi" in classifica hanno rimpinguato il bottino con i tiri dagli undici metri, il classe 2002 ha segnato ogni singola rete su azione, dimostrando un fiuto per il gol purissimo e una capacità di scardinare le difese senza sconti.

In un campionato di Eccellenza Puglia 2025/2026, costellato di nomi altisonanti e di corazzate costruite per il salto di categoria, il suo nome sta brillando più degli altri. Se all’inizio dell’anno i riflettori erano puntati sui "soliti noti", oggi i radar di tutto il calcio pugliese sono puntati su Maglie, dove il classe 2002 sta scrivendo una storia che profuma di rivincita e puro talento. In un girone che vede protagonisti calibri da categoria superiore, Oltremarini è la vera grande sorpresa. Con 14 reti all’attivo, si è permesso il lusso di guardare negli occhi e superare bomber molto più navigati, scalando la classifica marcatori con la sfrontatezza di chi non teme il blasone. Non è solo un numero sulla carta; è il simbolo di un’ascesa verticale che ha trasformato l’attaccante del Maglie nel pericolo pubblico numero uno del girone.

Mentre i "grandi nomi" faticano sotto il peso delle aspettative, Samuele gioca con la leggerezza di chi si diverte e la ferocia di chi vuole arrivare. In questo finale di stagione, la rincorsa a Losavio (18 reti) continua, ma una cosa è certa: nella stagione delle stelle, quella di Samuele Oltremarini è quella che brilla di una luce più inaspettata e intensa.