Gioia del Colle protagonista a SustArt 2026, forum internazionale su arte e sostenibilità

GIOIA DEL COLLE – Il Comune di Gioia del Colle sarà ospite mercoledì 4 marzo 2026 alla terza edizione di, il forum internazionale dedicato alla sostenibilità dell’arte e della cultura, che si terrà a Roma presso la Camera dei Deputati.

L’evento, diretto artisticamente e scientificamente dal critico d’arte Marco Eugenio Di Giandomenico, vedrà la partecipazione del sindaco Giovanni Mastrangelo, che rappresenterà l’Ente illustrando progetti, iniziative ed eventi artistici e culturali realizzati in città con un approccio di sviluppo sostenibile.

SustArt 2026 offrirà momenti di confronto su come la promozione dell’arte e della cultura possa favorire la valorizzazione del territorio. L’edizione di quest’anno sarà arricchita da:

Riconoscimento per Gioia del Colle

“Il Comune di Gioia del Colle è stato selezionato tra le realtà pugliesi più impegnate nella valorizzazione del territorio – afferma il critico Marco Eugenio Di Giandomenico – grazie alle pregevoli iniziative culturali e artistiche promosse negli ultimi anni”.

Il sindaco Mastrangelo sottolinea come l’invito a SustArt rappresenti “un motivo di grande orgoglio” e premi il “grande fermento culturale” della città. “È il risultato di un lavoro di rete sul territorio, di ricerche mirate e di scelte strategiche che hanno portato Gioia del Colle a ospitare grandi artisti, mostre, festival e set cinematografici, valorizzando la storia, le tradizioni, le bellezze e le eccellenze locali”.