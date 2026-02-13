WTA 1000 Doha: Cocciaretto out nei quarti, Errani e Paolini volano in semifinale nel doppio

- Si ferma nei quarti di finale il cammino di Elisabetta Cocciaretto nel torneo WTA 1000 di Doha, in Qatar. L’azzurra è stata sconfitta in due set dalla lettone Jelena Ostapenko con il punteggio di 7-5 6-4 al termine di una partita combattuta. Nel primo parziale la lettone ha fatto la differenza grazie a un servizio molto preciso, riuscendo a prevalere nei momenti chiave. Nel secondo set grande equilibrio fino al 4-4, poi Ostapenko ha accelerato con il rovescio e con colpi veloci da fondo campo, chiudendo l’incontro e conquistando l’accesso alla semifinale.

Nell’altro quarto di finale di singolare, successo in rimonta per la greca Maria Sakkari, che ha superato la polacca Iga Swiatek con il punteggio di 2-6 6-4 7-5 al termine di una sfida intensa e ricca di capovolgimenti.

Arrivano invece buone notizie dal torneo di doppio per i colori italiani. Sara Errani e Jasmine Paolini hanno conquistato la semifinale dopo aver battuto la coppia formata dalla spagnola Cristina Bucsa e dall’americana Nicole Melichar Martinez con il punteggio di 6-2 1-6 10-3 al super tie-break.

Negli altri incontri dei quarti di finale del doppio, la kazaka Anna Danilina e la serba Aleksandra Krunic hanno avuto la meglio sulle australiane Storm Hunter e Maya Joint per 6-2 4-6 10-4. Vittoria netta anche per la taiwanese Su Wei Hsieh e la lettone Jelena Ostapenko, che si sono imposte 6-1 6-2 sulla slovacca Tereza Mihalikova e sulla britannica Olivia Nicholls.