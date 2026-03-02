8 Marzo a Lucera: un viaggio tra le donne, i profumi e le bellezze dell’antica Pompei





LUCERA(FG) - In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Domenica 8 marzo 2026, alle ore 18:00, presso i prestigiosi locali del Circolo Unione di Lucera, si terrà la conferenza dal titolo: “Donne, profumi e bellezze in Pompei antica”.

L’evento, organizzato dall’associazione Gens Capitanatae di Lucera e il Circolo Unione con la collaborazione del portale Lucera: memoria e cultura, e l’AICS - Associazione Italiana Cultura e Sport – Comitato Provinciale di Foggia Foggia, vedrà come protagonista Francesco Paolo Maulucci, archeologo pompeianista.

Il contributo di Maulucci sarà profondamente esperienziale. Già direttore della sezione didattica degli scavi di Pompei, Maulucci vanta un legame quasi simbiotico con il sito archeologico, avendovi risieduto stabilmente per circa dieci anni come funzionario della Soprintendenza e del Ministero. Questa frequentazione quotidiana e intima con le domus e le strade della città sepolta gli ha permesso di sviluppare una sensibilità unica nel ricostruire la vita quotidiana dell'epoca.

La relazione si concentrerà sulla figura della donna nel mondo romano, analizzata attraverso i reperti, gli affreschi e le testimonianze archeologiche emerse all’ombra del Vesuvio. Dai segreti della cosmesi e l'uso dei profumi — veri status symbol dell'antichità — fino al ruolo sociale e culturale della donna nella Pompei del I secolo d.C., il pubblico sarà accompagnato in un viaggio immersivo nella bellezza e nell'estetica antica.

L'incontro si aprirà con i saluti istituzionali di:

• Silvio Di Pasqua – Presidente del Circolo Unione di Lucera

• Alessandro De Troia – Presidente di Gens Capitanatae

L'ingresso è libero e la cittadinanza è invitata a partecipare per scoprire un volto inedito e affascinante della storia.



