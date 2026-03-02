World Music Academy: al via la stagione 2026 di Nuova Generazione Trad



Tra assemblee e residenze artistiche, ricerca e confronto pubblico, San Vito dei Normanni si conferma epicentro contemporaneo di musica e danze tradizionali





Prende avvio la stagione 2026 di Nuova Generazione Trad, il progetto della World Music Academy sostenuto dal Ministero della Cultura attraverso il Fondo Unico per lo Spettacolo. Tornano gli appuntamenti che negli ultimi anni hanno costruito una comunità di livello nazionale di musicisti, danzatori, ricercatori e appassionati attorno a un’idea di tradizione come materia viva, terreno di formazione e produzione contemporanea.





Residenze artistiche, momenti di confronto pubblico, produzioni originali e ricerca sul campo: il 2026 rinnova un percorso che pone al centro musiche, pratiche e arti di radice come ambito dinamico di trasmissione e sperimentazione, con uno sguardo rivolto alle nuove generazioni e alla continuità dei repertori popolari.





Tradizione Vuole: l’assemblea e i panel tematici





Ad aprire il calendario sarà, il 19 aprile a San Vito dei Normanni, la seconda edizione di Tradizione Vuole, assemblea pubblica dedicata allo stato dell’arte delle musiche e dei repertori tradizionali in dialogo con la contemporaneità. Dopo la prima edizione del dicembre 2023, che aveva riunito pubblico e addetti ai lavori provenienti da tutto il territorio italiano, l’incontro torna con nuovi fuochi tematici connessi alle attività di ricerca, formazione e produzione generate da WMA. La giornata si articolerà in panel mattutini e pomeridiani, in un confronto aperto tra operatori, studiosi e comunità artistiche.





Le residenze artistiche: Voci in Ascolto, Coreutica e InOrbita





Cuore pulsante del progetto restano le tre residenze artistiche ospitate a San Vito dei Normanni, appuntamenti ormai consolidati nel panorama nazionale e internazionale delle musiche e delle danze di tradizione. Momenti di formazione intensiva e di alta specializzazione, le residenze sono accompagnate da concerti ed eventi pubblici che rileggono il territorio a partire dai suoi spazi: centri storici e punti di interesse naturalistico, oltre al Laboratorio Urbano ExFadda e al Teatro Tex, luoghi che negli anni sono diventati parte integrante dell’esperienza artistica e formativa di WMA.

Dal 28 maggio all’1 giugno prenderà il via la quarta edizione di Voci in Ascolto, ideata e diretta da Davide Ambrogio: una residenza dedicata al canto di tradizione come pratica viva di trasmissione, ricerca e creazione, in cui la voce si fa strumento di relazione e rielaborazione del repertorio orale.

Dal 12 al 18 luglio sarà la volta della dodicesima edizione di Coreutica, con la direzione artistica di Fabrizio Nigro e Andrea De Siena: un percorso eterogeneo di alta formazione sulla danze e musiche del Mediterraneo che intreccia lo studio dei linguaggi coreutici con la riflessione sui processi di rielaborazione contemporanea. Una settimana di piena immersione che negli anni ha coinvolto artisti, danzatrici e danzatori da tutta Europa.

Dal 4 al 7 novembre chiuderà il calendario InOrbita, alla sua terza edizione, diretta da Federico Laganà e Vincenzo Gagliani. Una residenza focalizzata sul tamburo italiano e sulle sue traiettorie contemporanee, tra approfondimento tecnico, sperimentazione sonora e dialogo tra generazioni.





I programmi di Tradizione Vuole e delle tre residenze saranno disponibili nelle prossime settimane. Accanto a queste attività, nel corso dell’anno la World Music Academy porterà avanti anche altri percorsi previsti da NGT: le produzioni legate ai progetti Folktronica e Controra, con cui WMA sta lavorando da tempo anche all’internazionalizzazione della sua proposta; il lavoro di ricerca coordinato da Massimiliano Morabito con giovani under 35; mostre, convegni, feste e concerti che anche quest’anno vedono la stretta collaborazione con il Conservatorio Tchaikosvky di Nocera Terinese, coinvolto anche nelle residenze. I corsi e i laboratori della Scuola di Musica e della Scuola di Pizzica, avviati lo scorso autunno con l’inizio dell’anno accademico 2025/26, proseguono intanto la loro attività ordinaria, contribuendo a consolidare una comunità formativa stabile sul territorio.





Attraverso Nuova Generazione Trad, la World Music Academy si conferma un laboratorio permanente sulle musiche di tradizione, capace di tenere insieme studio, creazione e confronto pubblico, rafforzando il ruolo di San Vito dei Normanni come luogo di riferimento per chiunque lavori e rifletta sul presente e sul futuro delle arti di radice.